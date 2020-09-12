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رياضة

شوط أول مجنون.. ليفربول يتقدم على ليدز 3 /2.. صلاح يتألق ويسجل ثنائية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق ليفربول في إنهاء الشوط الأول متقدما بثلاثية مقابل إثنين في شباك ضيفه ليفدز يونايتد، ضمن الجولة الأولى من الـ"بريميرليج"، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

ملخص الشوط الأول 

تقدم ليفربول بعد مرور 5 دقائق، من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد صلاح بتسديدة صاروخية في منتصف المرمى تماما لم يتمكن الحارس ايلان ميسلير من توقعها بشكل صحيح.


وعادل ليدز يونايتد من انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه بإختراق لمنطقة جزاء ليفربول مراوغا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك.


ثم عاد ليفربول مع الدقيقة 21 ويسبجل التقدم ، من ركلة ركنية أولى لصالح ليفربول على يمين مرمى ليدز يونايتد، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها المدافع المتقدم فيرجيل فان دايك وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية قوية سكنت الشباك.

ومن خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في إبعاد الكرة من على حدود منطقة الجزاء أدى إلى وصولها لأقدام باتريك بامفورد المنفرد تماما بالمرمى ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك على يمين الحارس أليسون.

وأعاد صلاح التقدم من ركلة حرة مباشرة لليفربول في وسط ملعب ليدز يونايتد، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء حيث أبعدها المدافعين بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة ليتمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 28، إنقاذ من ايلان ميسلير حارس ليدز يونايتد أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق بعدما نجح ببراعة في إبعاد تسديدة أندرو روبيرتسون القوية بعدما إصطدمت بجسد زميله باسكال ستريوجيك وكادت تسكن الشباك بشكل خادع.

وألغت راية التسلس مع الدقيقة 9 هدف ملغي لصالح ليدز يونايتد بداعي التسلل على هيلدر كوستا مسجل الهدف.

وتوج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية.

ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، لتفجير مفاجأة الفوز على الريدز حامل اللقب، ووضع بصمته الأولى لتعزيز مكانته في الـ"بريميرليج"، بعد غياب 16 عامًا.
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