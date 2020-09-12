AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يناقش قدرة الشباب على تفنيد الشائعات.. مؤتمر دولي لرابطة الجامعات الإسلامية غدا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:31 م
رابطة الجامعات الإسلامية
رابطة الجامعات الإسلامية
Advertisements
محمود نوفل
تعقد رابطة الجامعات الإسلامية الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا يبحث "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم".

ومن المقرر ان تشارك رابطة العالم الإسلامي هذا المؤتمر إلى جانب إسهام وزارة الأوقاف المصرية، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، ومعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من الوزراء وكبار العلماء ورؤساء الجامعات والمتخصصين.

 وسيفتتح رئيس الرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى المؤتمر غدًا الأحد وسيناقش الدور المأمول للجامعات في خدمة المجتمع في ظل الواقع الجديد، عبر جلسات تتناول دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية وتحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، وتعزيز القيم الثقافية والتربوية، ومواجهة تحديات الهوية والإعلام الجديد، ودور الجامعات في الارتقاء بدعائم النهضة المجتمعية وتشخيص تحدياتها وعلاجها، بما في ذلك النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الطبي والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الطبية ولا سيما أوقات الأزمات، والدور المأمول في العمل على المشتركات الثقافية والدينية لتعزيز السلم والوئام العالمي.

وستناقش محاور المؤتمر نقل التكنولوجيا الحديثة والفائقة وتوطينها وإنتاجها في العالم الإسلامي، وتنمية التفكير الناقد بما يعزز قدرة الشباب على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجامعات ومؤسسات العمل والإنتاج، والأدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها الجامعات في ظل تداعيات أزمة كورونا.

كما يتناول المؤتمر الدور المأمول للجامعات في إحياء منظومة القيم وترسيخها في المجتمع، عبر عدد من الجلسات وأوراق العمل التي ستبحث موضوعات القيم الإسلامية والإنسانية، وواقع القيم تشخيصًا وتطبيقًا في برامج الجامعات الإسلامية ومناهجها وأنشطتها وبحوثها، وتعزيز ثقافة مسؤولية الشباب تجاه دولهم الوطنية وسلوكهم تجاه الآخر أيًا كان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستقبل وزير الأوقاف

الجامعات الإسلامية: التعايش يأتي على رأس أولويات ومهام هذا العالم

انطلاق المؤتمر الدولي الافتراضي "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم" بمشاركة الأوقاف..الأحد المقبل

عبر برنامج زووم.. مؤتمر دولي يناقش دور الجامعات الإسلامية في خدمة المجتمع.. الأحد المقبل

مؤتمر دولي افتراضي عن "دور الجامعات في خدمة المجتمع" بجامعة الإسكندرية

أمين الجامعات الإسلامية: إصدار كتاب جديد يحتوي على خبرات 200 جامعة في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

موعد جنازة المخرج علي رجب

شاهد.. شاحنة ضخمة تسحق 11 سيارة لفشل سائقها في إبطاء السرعة

أحمد شوبير ينعى شقيقة خالد بيومي

شاهد.. إطلالة زوجة أمير كرارة فى فرح شقيقته

الصحة السعودية تزف بشري سارة لمصابي كورونا في المملكة

بفستان جرئ.. إلهام شاهين تثير الجدل بأنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة