النواب يشيدون بتخفيض رسوم التصالح .. ويؤكدون: اللي مش هيتصالح هيندم.. والقانون ليس عقابا

الدولة تغلق الباب في وجه العشوائية

إسكان البرلمان: القانون مؤقت ومن لا يستفيد منه سيندم

نائب: المبالغ المالية سيتم استخدامها لتوصيل الصرف الصحي للريف

برلماني: التسهيلات المتواصلة للتصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين

50 جنيها للتصالح فى مخالفات الريف والقانون ليس عقابا





أكد برلمانيون أن تخفيض رسوم التصالح في الريف يزيد عدد المتصالحين ويشجعهم، موضحين أن هذه المبالغ المالية سيتم استخدامها لتوصيل الصرف الصحي للريف، وأشاروا إلى أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين لأهالي الريف بتحديد 50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف.





فى البداية ، أشاد النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد 50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف، مشيرا إلى هذا امر ايجابي وسيؤدي إلى إقبال عدد أكبر من المتصالحين بجدية مضيفا " هذا يشجعهم".





وقال عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المبالغ المالية سيتم استخدامها لتوصيل الصرف الصحي للريف، موضحا هناك ٤٠٠٠ قرية، وتم توصيل الصرف لـ ١٩٠٠ قرية، ويتبقى ٢١٠٠ قرية تقريبا، موضحا أن هذا يتصلب ٣٠ مليار كل سنة على إلا تحدث مخالفات أخرى.





وأضاف النائب معتز محمد محمود أن المبالغ المالية التي سيدفعها المواطن لن تكفي والدولة ستكمل الباقي، و نتمنى الا يكون هناك أي أماكن عشوائية في المدن.





وأكد عضو مجلس النواب الدولة تحتاج ٣٠ مليار سنويا لمدة ١٠ سنوات لإنهاء الصرف الصحي فيما يقرب من ٨٠٠٠ قرية مضيفا " عدم وجود الصرف الصحي يعني انتشار الفيروسات والأمراض





كما ثمن محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد 50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف، مشيرا إلى أن القرار يحمل بعدا اجتماعيا كبيرا للأهالي في الريف.





ووجه عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا " ما حدث يؤدي إلى زيادة عدد المتصالحين وإنهاء مشكلة كبيرة، فبدلا أن يعيش المواطن مهددا يعيش في أمان وسلام.





وقال عضو مجلس النواب، إن ما حدث سيعطي المواطن شهادة لتقنين وضعه ويستطيع أن يسجل العقار أو يبيعه، وهذا بمثابة نقلة أخرى لقيمة العقار وفرصة ذهبية، مشيرا إلى أن هذا القانون مؤقت ومن لا يستفيد منه سيندم، لأنه سينهي الأزمة ويغلق الباب أمام المخالفات، ليعقب ذلك تخطيط وتراخيص رسمية.





من جانبه، قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن القيادة السياسية دائما ما تظهر حكمتها فى قيادة الملفات التى تهم المواطن المصري بمراعاة ظروف محدودي الدخل وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وهو ما ظهر جليا فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها بكافة محافظات مصر.





وأكد أن مواصلة التسهيلات في ملف التصالح بمخالفات البناء، يؤكد جدية الدولة نحو الإصلاح والتغلب على كافة الإشكاليات التى تقف عائق أمام المواطنين لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مراعاة ظروف الأهالي بالريف خطوة محل تقدير من جموع المواطنين تجاه القيادة السياسية التى تراعي فى ظل الإصرار على الإصلاح ظروف المواطنين بكافة المستويات.





وقال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى مخالفات البناء، والتغلب علي الإشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ علي أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني.





جاء ذلك فى تصريحات له السبت، تعليقات علي توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها، مؤكدًا على أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، ومدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.





ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذه التسهيلات تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والإهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين وقدرتهم علي المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ علي منهجه في الإصلاح وحماية المواطن من أي مغالاة في الأسعار.





ولفت إلى أن الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤي بالمتابعة والرقابة علي تنفيذ هذه التسهيلات بكافة ربوع مصر حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولية فى بعض الأحيان سبب في الإحجام و الرد بحسم علي أي شائعات يتم ترويجها بشأن قانون التصالح وأهميته.





واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تقدم كل التسهيلات بشكل يوما تستجيب لكافة الشكاوى التى تصل إليها جراء التطبيق بهدف أسمى وهو تحقيق الاستقرار والتغلب علي إشكاليات الماضي ومواجهة ملف البناء العشوائي صاحب التداعيات السلبية علي مجتمعنا جميعا ندرك ذلك.





كان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قد قال " نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعى تم البناء عليها عشوائيا وأضاف نعلم أن قرار وقف البناء العشوائى لا يلقى قبولا بالشارع لكنه فى صالح المواطن.





و قال رئيس الوزراء اليوم فقدنا 400 ألف فدان زراعى بالبناء العشوائى على مدار 40 عاما، موضحا أن تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.





وأضاف رئيس الوزراء " البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية فى مصر و لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية لان البناء العشوائى يهدد بأزمة فى توفير غذاء لـ100 مليون مواطن.





و قال رئيس الوزراء " تم تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضى الزراعية منذ 2011 حتى الآن، وأن الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف.