المالية تبيع أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. اليوم

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وذكرت الوزارة أنه تقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.





ومع طرح الوزارة اليوم لأجلي خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين خلال يومي الإثنين والخميس المقبلين بقيمة تبلغ 26 مليار جنيه.



