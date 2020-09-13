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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. اليوم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تبيع وزارة المالية  اليوم الأحد أجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 18 مليار جنيه، ضمن الاحتياجات التمويلية للحكومة.

واعلنت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الطرح علي البنوك والمؤسسات المالية.

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وذكرت الوزارة أنه تقرر بيع أجل 91  يوما بـ 8 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

ومع طرح الوزارة اليوم لأجلي خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين خلال يومي الإثنين والخميس المقبلين بقيمة تبلغ 26 مليار جنيه.

وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه عبر آليات أدوات الدين المحلي.

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