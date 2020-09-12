أخبار الأهلي.. تركي آل الشيخ يخصص 800 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا.. تطورات أزمة صالح جمعة.. حقيقة التفاوض مع البلايلي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









قال محمد النمر محامي اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إن الواقعة التي تم توقيف اللاعب فيها كانت حادث تصادم سيارتين؛ موضحا أن اللاعب لم يكن سكران بعد أخذ عينات في النيابة.









خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا؛ لمتابعة قضية صالح ‏جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي على خلفية الحادث غير ‏المقصود الذي وقع أمس أثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين.













وجه مؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي رسالة شكر إلى النادي الأهلي وجمهوره لمساندتهم له في أزمته الأخيرة.









رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحديث عن موقف ناديه من التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي.







