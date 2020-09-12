AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي.. تركي آل الشيخ يخصص 800 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا.. تطورات أزمة صالح جمعة.. حقيقة التفاوض مع البلايلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


قال محمد النمر محامي اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إن الواقعة التي تم توقيف اللاعب فيها كانت حادث تصادم سيارتين؛ موضحا أن اللاعب لم يكن سكران بعد أخذ عينات في النيابة.


خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا؛ لمتابعة قضية صالح ‏جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي على خلفية الحادث غير ‏المقصود الذي وقع أمس أثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين.



وجه مؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي رسالة شكر إلى النادي الأهلي وجمهوره لمساندتهم له في أزمته الأخيرة. 


رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحديث عن موقف ناديه من التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي.


وجه اللاعب مؤمن زكريا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ بعد تخصيصه مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجه بأمريكا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي| الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة.. زكريا ناصف يحتفل بعقد قران ابنه

أخبار الأهلي.. رسالة غامضة من مؤمن زكريا.. الكاف يوجه رسالة تهنئة لـ صالح جمعة

أخبار الأهلي.. تركي آل الشيخ يتغزل في القلعة الحمراء.. و6 نقاط تفصل كتيبة فايلر عن التتويج الـ42

شاهد.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا بعد التسجيل في مرمى الإسماعيلي

أخبار الرياضة.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي.. صالح جمعة يخرج بكفالة.. وبيراميدز يفاوض كلاوديو رانييري وستيف بروس

فريق عمل قانوني بالنادي الأهلي لمتابعة قضية صالح جمعة

ترشيحاتنا

فيديو جراف| اللحظات الأخيرة في حياة الراحل عزمي مجاهد

أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هاتريك في شباك ليدز

محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في افتتاح 4 مواسم

لا تتعدى الـ5 جنيهات.. وصفة لتنعيم الشعر كالحرير

بـ الستان الجذاب.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

عنصرية بغيضة.. رجل يصفع سيدة إفريقية على متن طائرة متجهة إلى تركيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد

مع اقتراب الشتاء| هاني الناظر يقدم روشتة مناعية لمواجهة كورونا

بـ الستان الجذاب.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد