المحاكمات فى يوم.. بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب.. تأجيل محاكمة المتهم بمذبحة كفر الدوار بالبحيرة إلى الاثنين المقبل

- تأجيل محاكمة متهم في قضية اقتحام قسم مدينة نصر لـ ١٤ نوفمبر

-سجن طبيبة 5 سنوات لتسببها في وفاة سيدة أثناء الولادة









قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بحكمها في إعادة محاكمة محمد بديع و73 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".





وعاقبت المحكمة كلا من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومصعب عصام وعبدالله محمد وعبدالرحمن عاطف ومحمد سعد وإبراهيم جابر وعلي السيد واشرف مصطفي وحسن فرج وحسام محمد بالسجن المؤبد.





كما عاقبت كلا من العفى عباس ومحمد أحمد وأحمد دسوقي وصالح صالح ومحمد أحمد وجمال محمد وثابت محمد ومحمد زكريا ورائد سيد وإسماعيل علي وعبدالله حسين والشافعي معاطي وأحمد محمد ومحمد عتريس وأحمد توفيق وصبري محمد وليد محمد ومحمد السيد ومحمد السيد ومحمد صبحي وخالد محمد وأحمد محمد وخالد مسعد وعبدالرحمن مصطفي وحازم كريم ومحمد سمير ومحمد إبراهيم ومحمود محمد ومحمد حسن ومصطفي شحاتة ومحمد محمود ومحمد نجيب وأشرف إبراهيم ومحمود ثروت وعلي محمد ومحمد الحضري ومصطفي أحمد ومحمد يحيي ومحمود عبدالعال ومجدي فتح الله وعبدالرحمن سيد ومحمد فؤاد وصبري محمد والسيد أحمد وحسن محمد ومحمد محمد ونصر أحمد وأحمد غريب وحسام محمد وإبراهيم محمد والعربي محمد ومحمد أحمد وأحمد زكريا وعبدالحميد سليم ومسعد محمد ومحمود محمد وأحمد عبدالله بالسجن المشدد 3 سنوات.





وعاقبت كلا من غيابيا مصعب أحمد ,اشرف محمد بالسجن المشدد 3 سنوات.









كما عاقبت كلا من عادل رمضان ومتولى محمد وأحمد ابراهيم بالحبس لمدة 6 شهور، وإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاة أشرف محمد أمين.





صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار، وبسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.





وكانت النيابة نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.





وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.





كما قررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار برئاسة المستشار محمد أبو يدك، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بذبح ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم لجلسة الإثنين 14 الجاري، مع إستمرار حبسه وندب محامى للحضور مع المتهم.





نظرت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم.





وكان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس المتهم بذبح 3 أفراد من أسرة واحدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





كانت منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل 3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.





وترجع أحداث الواقعة، عندما ورد إخطار للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة كفر الدوار، يُفيد بوقوع جريمة قتل ٣ أفراد من أسرة واحدة، وهم: "ياسمين على محمد أحمد" ٢٣ عامًا، و"على إسلام محمد فتحي" ٣ أعوام، و"محمد إسلام محمد فتحي" ٣ أعوام، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل والتحري عن ملابسات الواقعة.





ونجحت الأجهزة الأمنية في الكشف عن ملابسات جريمة مذبحة كفر الدوار، والقبض على المتهم، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "على. ي .أ"، سائق ونجل عم "الأم"، وارتكب الجريمة عند تواجده في المنزل لمساعدة الضحية في ترتيب محتويات المنزل الجديد، وأثناء تواجده راودها عن نفسها ورفضت وتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعًا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينًا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفر هاربًا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق.





فيما قررت الدائرة ٥ إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة مدينة نصر"، لـ 14 نوفمبر للمرافعة.





صدر القرار برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى





وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.





وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات المنيا اليوم بعقوبة السجن 5 سنوات لطبيبة نساء وتوليد تدعي (م.ش) بسبب إهمالها والتسبب في وفاة سيدة تدعى "نورهان طارق" أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل عيادتها الخاصة لتضع مولودها الأول.





وقال إسلام يحيي زوج الضحية إن زوجته كانت تقوم بإجراء عملية ولادة قيصرية لدى الطبية وأنها توفت بسبب إهمال الطبيبة وأنه عدل عن التصالح مع طبيبة النساء والتوليد التي تسببت في وفاة زوجته.





وأضاف زوج الضحية أنه أيضا عدل عن التنازل عن القضية وأنه ذهب يوم السبت الماضي الي المحكمة وألغي توكيل التصالح ورد إلى خصومه الشيك قيمة الفدية بعد أن شعر بأن ضميره ليس مرتاحًا لتنازله عن حق زوجته وان لا شيء سيعوض طفله الصغير عن فقد أمه.





واشار إلى أن أسرة زوجته تصالحت مع الخصوم وأخذت الفدية أو التعويض.



