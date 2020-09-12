صراع أهلاوى زملكاوى على رجب بكار ظهير بيراميدز.. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا من مفاوضتهم مع بيراميدز من أجل الحصول علي خدمات رجب بكار الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسؤولو نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم نظرًا لرغبتهم في تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوي حازم إمام والناشئ أحمد عيد.



