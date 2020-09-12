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رياضة

صراع أهلاوى زملكاوى على رجب بكار ظهير بيراميدز.. تفاصيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا من مفاوضتهم مع بيراميدز من أجل الحصول علي خدمات رجب بكار الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات المقبلة. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسؤولو نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم نظرًا لرغبتهم في تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوي حازم إمام والناشئ أحمد عيد. 

وشدد على أن الزمالك يسعى لإنهاء الصفقة سريعًا في ظل عودة الأهلى للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى ليكون خليفة أحمد فتحى الذى سينتقل إلي بيراميدز الموسم المقبل".
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