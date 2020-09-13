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أخبار العالم

وزير دفاع الوفاق: ندعم عمليات سرت والجفرة.. وماضون للسيطرة على ليبيا بالكامل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في ليبيا، صلاح النمروش، إن الوفاق تدعم غرفة عمليات سرت والجفرة بكل التجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة.

وبحسب قناة "ليبيا الأحرار"، أضاف أن غرفة سرت والجفرة جزء لا يتجزأ من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، ويجري التواصل مع آمر العمليات هناك.

وأضاف: "ماضون إلى حين السيطرة على التراب الليبي بالكامل".

وتابع أنه هناك وقفا لإطلاق النار برعاية المجتمع الدولي، زاعما أن هناك خروقات من جانب الجيش الليبي وأن مليشيات الوفاق مستعدة للتعامل.

 إلى ذلك، قرر الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، الموافقة على إعادة فتح حقول النفط.

وبحسب "العربية" فإن الجيش الليبي من المقرر أن يصدر بيانا تفصيليا يعلن خلاله الموافقة على الجهود الرامية لإعادة فتح حقول النفط.

وأضافت أن الجيش الليبي يطالب بضمانات دولية وأمريكية في توزيع عوائد النفط.

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