الأوقاف: غلق ضريح ابن حجر العسقلاني وإحالة المسئولين عن فتحه للتحقيق

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع يوسف أن مديرية أوقاف القاهرة قامت بتغيير قفل ضريح الإمام ابن حجر العسقلاني وغلقه غلقا تاما تنفيذا لقرارات غلق الأضرحة في ضوء إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية الواجبة واللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا ، ثم قامت المديرية بتسليم مفاتيح الضريح إلى ديوان عام الوزارة.





وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف - في بيان الليلة - إنه قام بإعداد مذكرة قانونية بالواقعة وإحالتها للتحقيق سواء بشأن من تسبب في فتح الضريح أو سمح به ومن شارك في فتح الضريح من العاملين بالوزارة، مضيفا: إن الضريح ليس مسجدا ولا ملحقا بمسجد ولا تقام به شعائر الصلوات الراتبة ولا صلاة الجمعة .



