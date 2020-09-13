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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:53 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 13 سبتمبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.18جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول 4.10 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى 4.08جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية 4.05جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) 4.10 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.12 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB 4.09 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.


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