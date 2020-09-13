استثناء كبار السن من الحجز المسبق للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، بعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية بمحافظة بورسعيد، للاستماع لمقترحاتهم وطلباتهم حول الخدمات الطبية المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل.









وأشاد وفد نواب محافظة بورسعيد بسعي الهيئة وحرصها على الوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الإطار تم تقديم عدد من الطلبات والمقترحات من النواب لتحسين مستوى الخدمة على المستوى الجماهيري، الأمر الذي من شأنه أن يمثل صدى لدى المنتفع من الخدمة، والذي يمثله نواب المحافظة لدى قيادة منظومة التأمين الصحي الشامل.









من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بعد لقاء وفد من نواب محافظة بورسعيد، إن المواطن هو المقياس الحقيقي لمستوى خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وإن الهيئة تستجيب لمطالب نواب الشعب لضمان التواصل الفعال والمستمر مع الشارع المصري الذي يمثلوه.









ومن هذا المنطلق، قرر "السبكي" استثناء كبار السن فوق الستين عاما وأصحاب الهمم من الحجز المسبق للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توجيههم بوجود مكتب لخدمتهم بالوحدات الصحية بالمحافظات، وتأكيد حصولهم على الخدمة الطبية في نفس اليوم، مع جعل مكالمات الكول سنتر للحجز والاستفسار عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مجانية بشكل كامل.









واستجابة لمطالبة نائبي بورسعيد بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بمحافظة بورسعيد، وعد الدكتور أحمد السبكي أنه خلال شهر أكتوبر سيتم افتتاح أكبر وحدة رعاية مركزة بمحافظة بورسعيد.









وردًا على مطالبة نائبي محافظة بورسعيد بضرورة وجود آلية لتقييم الأطقم الطبية وفقًا لمعايير الأداء التي تضمن تقاضي الأجر وفقًا للعمل، أكد الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس لجنة الموارد البشرية بالهيئة، أنه توجد آلية لذلك الأمر تعمل وفقًا لثلاث مراحل على النحو التالي، المرحلة الأولى: التقييم من خلال مديري الوحدات والمستشفيات، المرحلة الثانية: مراجعة الالتزام بمعايير التقييم بفرع بورسعيد، المرحلة الثالثة: مراجعة لجنة برئاسة المدير التنفيذي برئاسة الهيئة للتأكد من عدالة وشفافية التقييم.







