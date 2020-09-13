لجنة هندسية لمعاينة أرض الجامعة الأهلية بجنوب الوادى

عاينت اللجنة الهندسية واستخدامات الأراضي الخاصة بالجامعة الأهلية برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة، الأراضي التي سوف تقام عليها الجامعة الأهلية بقنا.





تكونت لجنة المعاينة من الدكتور جمال تاج عميد كلية الهندسة، والدكتور فرج خضاري، رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، والدكتور محمد إسماعيل، الأستاذ المساعد بكلية العلوم.





كما شارك فى المعاينة الدكتور عرفه محمد، المستشار الهندسي للجامعة، و المستشار الهندسي الذي سيقوم بإعداد المخطط العام، و عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة لتقديم الدعم اللوجستي للجنة.





وأشار الدكتور أحمد عكاوى، إلى أن اللجنة عاينت مستويات الأراضي وتبين أنها حوالي ثلاث مستويات، وتحديد الأنشطة المبدئية لعملية التسوية، و سوف يتم خلال أسبوع عرض المخطط العام بصورة مبدئية على رئيس الجامعة.





وأضاف عكاوى، تمت المعاينة بتوجيهات من رئيس الجامعة، للبدء في إعداد المخطط العام الذي يشمل المباني والطرق والمساحات الخضراء وغيرها من التفاصيل.







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