تخفيض 40 جنيها .. محافظ سوهاج يكشف حجم التعديات على الأراضي الزراعية

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن الحكومة المصرية قامت بتطوير عدد كبير من القرى والمدن بالمحافظة فى كافة القطاعات خلال الفترات الماضية.





وأوضح نور الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن 40% من المخالفات تم فيها التقدم بطلبات التصالح.





وأشار إلى أن بداية التصالح لمخالفات البناء بدأت بـ 90 وانخفضت لـ 50 جنيها وفقا لمراعاة البعد الاجتماعى وقرارات رئاسة الوزراء.





وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن التقدم لطلبات التصالح يكون على مدار 24 ساعة دون وجود أى إجازات.





وتابع ، أن الإعلام قام بدوره على أكمل وجه فى توعية المواطنين بشأن قانون التصالح وأهميته وطرق التقدم .