الخليج الإماراتية: الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية ضد تركيا

أكدت صحيفة " الخليج" الإماراتية، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية في حال لم تمض تركيا قدمًا على طريق الحوار، وتضع حدًا لأنشطتها أحادية الجانب.





وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ بعنوان "لحوار .. وإلا" - أنه تم إعطاء تركيا مهلة كي تعيد النظر في موقفها وتتخلى عن استفزازاتها، وإلا فسوف تتعرض لعقوبات أوروبية جماعية، مشيرة إلى أن هذه المهلة هي لتسهيل جهود الوساطة الألمانية الحالية مع أنقرة لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الدول المعنية قبل اتخاذ إجراءات رادعة بحقها.



