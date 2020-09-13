رئيس استئناف القاهرة يكلف الصياد برئاسة المكتب الفني وتسيير الأعمال

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الاودن قرارا رقم ۸ لسنة ۲۰۲۰ بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية المستشاري ولصالح العمل ينظم العمل بالمكتب الفني للمحكمة على النحو الآتي:









يختص المستشار إبراهيم أحمد الصياد، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفني والمتابعة والإشراف على جميع أعمال أعضاء المكتب الفني بمقر المحكمة والمأموريات التابعة لها، وعرض ما يستلزم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، بما يحقق صالح العمل.







