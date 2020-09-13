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حوادث

رئيس استئناف القاهرة يكلف الصياد برئاسة المكتب الفني وتسيير الأعمال

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
المستشار عبده أحمد
المستشار عبده أحمد عطيه الاودن- رئيس استئناف القاهرة
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محمد عبدالله
أصدر المستشار عبده أحمد عطية الاودن قرارا رقم ۸ لسنة ۲۰۲۰ بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية المستشاري ولصالح العمل ينظم العمل بالمكتب الفني للمحكمة على النحو الآتي:


يختص المستشار إبراهيم أحمد الصياد، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفني والمتابعة والإشراف على جميع أعمال أعضاء المكتب الفني بمقر المحكمة والمأموريات التابعة لها، وعرض ما يستلزم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، بما يحقق صالح العمل.


كما يختص بمتابعة القضايا المنتدب فيها قضاة التحقيق للوقوف على مدى إنجاز التحقيقات في آجال مناسبة، والعمل على تلافي ما قد يطرأ من معوقات أثناء التحقيقات وتعطل إنجازها في وقت مناسب، ومتابعة مدد ندب قضاة التحقيق، ومواعيد تجديدها، وعرض ما يرى إصداره من قرارات في هذا الشأن وما نرى إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأي فيها.
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