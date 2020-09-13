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اقتصاد

بمشاركة فتحي سرور.. جمعية الاقتصاد السياسي تنظم ندوة الآثار القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
الدكتور أحمد فتحي
الدكتور أحمد فتحي سرور
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محمد صبيح
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 سبتمبر 2020 ندوة تحت عنوان "الآثار القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا".

وأعلنت الجمعية عن مشاركة كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ورئيس الجمعية والدكتور السيد عبد الخالق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق.

كما يشارك الدكتور محمد عبد الظاهر حسين أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف والدكتورة يمن الحماقي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد للدى جامعة عين شمس والدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد والمالية العامة جامعة المنوفية.
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