مجدي عبد الغني: أول مرة أدخل فيها نادي الزمالك كانت بسبب عزمي مجاهد

أعرب مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن حزنه الشديد لوفاة عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق.
وغرد مجدي عبد الغني " من خلال حسابه تويتر : " أول مرة أدخل فيها نادي الزمالك كانت بسبب الكابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه ".
من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الراحل عزمي مجاهد كان رجلًا وطنيًا وله مواقف شجاعة وخالدة في الدفاع عن مصر وجيشها ورئيسها.
وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "عزمي مجاهد كان أخف دم في مصر، وكان عاشق للضحك والفكاهة والدعابة مع الجميع".