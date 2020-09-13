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رياضة

مجدي عبد الغني: أول مرة أدخل فيها نادي الزمالك كانت بسبب عزمي مجاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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منار نور
أعرب مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن حزنه الشديد لوفاة عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق. 

وغرد مجدي عبد الغني " من خلال حسابه تويتر : " أول مرة أدخل فيها نادي الزمالك كانت بسبب الكابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه ".

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الراحل ‏عزمي مجاهد كان رجلًا وطنيًا وله مواقف شجاعة وخالدة في الدفاع عن ‏مصر وجيشها ورئيسها.‏

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "عزمي مجاهد كان أخف دم في مصر، وكان ‏عاشق للضحك والفكاهة والدعابة مع الجميع".‏


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