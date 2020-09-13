دارين البايض.. حقيقة وفاتها وعمرها وزواجها من مغني يمني

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد تداول أنباء عن وفاة الممثلة السعودية دارين البايض، التي خرجت نافية الشائعة من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





حقيقة وفاة دارين البايض :

وغردت دارين البايض قائلة: "مو طبيعي تمزحو بالموت كمان انتو بشر ولا ايش انتو حقيقي الله يصلحكم".





- من هي دارين البايض :

ولدت دارين البايع في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1996 ، وهي من أب مغربي وأم لبنانية، وتحمل شهادة الليسانس.





- زواج دارين البايض :

في أغسطس 2016، انتشرت صورة تجمع بين دارين البايض والمطرب اليمني زايد الصالح وحينها تصدرا تريندات السوشيال ميديا بهاشتاج #زواج_دارين_البايض_وزايد_الصالح.





ولكن شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في زواجهما واعتبروه مجرد شائعة من أجل جذب الانتباه.





عمر دارين البايض الحقيقي :

تبلغ دارين البياض من العمر 24 عاما، رغم الشائعات التي تطالها بأنه لم تعترف بعمرها الحقيقي بل أنها أكبر من ذلك العمر الذي سبق وأعلنته.





أعمال دارين البايض :





شاركت دارين البايض في 4 مسلسلات خليجية وهي تكي في 2013، سيلفي في 2016 وشير شات في 2018 وزون زيزو في نفس العام، قدمت برنامج "أكشن يا عيال" على قناة MBC.





دارين البايض على السوشيال ميديا سناب وانستجرام :