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اقتصاد

النقد العربي: الدول العربية تستحوذ على 55% من الصناعة المالية الإسلامية عالميا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:30 م
التمويل الاسلامي
التمويل الاسلامي
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محمد يحيى
كشف عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، عن استحواذ الدول العربية على 55% من أصول الصناعة المالية الإسلامية عالميا.


جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان "إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية"، والتي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات التابع للصندوق بأبوظبي في الفترة من 13 حتي 24 من الشهر الجاري.




وأضاف "الحميدي" أنه في السنوات السابقة تزايدت مساهمة البنوك الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية، إذ أصبحت تشكل أهمية نظامية فيما لا يقل عن 5 دول عربية.


وتوقع أن يكون لتلك البنوك إسهام أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي رغبات واحتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.


وأوضح أن مسئولية الحفاظ على سلامة ومتانة البنوك ضمن أولويات الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية، ولا يكون ذلك إلا من خلال انتهاج أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة المخاطر المصرفية والتعرف عليها في مراحلها المختلفة وتقديرها وقياسها بأساليب علمية وموضوعية، ومن ثم اختيار الطريقة المناسبة للتعامل معها.


وأشار إلى أن البرنامج يهدف لإطلاع المشاركين على أهم عناصر إدارة المخاطر المؤسسية لدى البنوك الإسلامية ومتطلباتها الرئيسة، بما في ذلك المعايير الصادرة بهذا الخصوص عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر، كما تتناول الدورة أهم النماذج التطبيقية الحديثة المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان ومخاطر السوق.
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