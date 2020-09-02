AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في السعودية.. تحذير شديد اللهجة لمؤسسة النقد العربي لعملاء البنوك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:35 م
مؤسسة النقد العربي
مؤسسة النقد العربي السعودية
Advertisements
محمود نوفل
رصدت  مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف للوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.

وناشدت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها اليوم بضرورة الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين.

ونوهت المؤسسة المصرفية السعودية إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسرقة أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

وشددت مؤسسة النقد العربي علي ضرورة أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، حرصا على سلامة التعاملات المالية وعملاء المؤسسات المالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرط خدمة القطاع المصرفي.. تعرف على موقف المركزي السعودي من دمج البنوك

تحذير عاجل من البنك المركزي الإماراتي

مؤسسة النقد السعودي: مؤشرات أداء القطاع المصرفي جيدة والسيولة عالية

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة العالمية تكشف حقيقة الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

بعد صرف الكمامة القماش إجباري.. أطباء يعلقون على أهميتها في الأماكن العامة.. حالات يمنع فيها ارتدائها

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

أغسطس انتهى.. هل تشهد البلاد موجات حرارة جديدة ورطوبة عالية خلال سبتمبر؟.. الأرصاد تجيب

دعاء النبي لتسكين الألم.. ردد هذه الكلمات

كواليس عقوبة الـ مليون جنيه على كهربا بعد تعديه بالضرب على زميله فى مران الأهلى

AdvertisementS

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

شاهد.. حملة مكبرة لإخلاء ٣٧٠٠ أسرة.. وإزالة ١٢٠٠ منزل |تفاصيل

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

حالة واحدة لا يطبق فيها قانون التصالح.. تعرف عليها

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

أغسطس انتهى.. هل تشهد البلاد موجات حرارة جديدة ورطوبة عالية خلال سبتمبر؟.. الأرصاد تجيب

قتلها من 9 سنين.. هاني عايز يطلق حبيبته من جوزها وأمه رفضت فخلص عليها.. أهالى عابدين يروون التفاصيل.. صور

محافظ الجيزة: لا تصالح في أي مخالفات أو تعديات على أراض زراعية

شوبير: فيفا سيعاقب اتحاد الكرة بسبب أزمة كهربا مع الزمالك

خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

السيسى لـ نتنياهو: مصر تدعم أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال في خطر .. الهاتف يهدد الخصوبة والكرش يصيبك بسرطان البروستاتا

حافظي على صحتك.. أفضل أنواع الفيتامينات للنساء

جاكوار F-Pace SVR تتحول إلى ستيلث 2021 بقوة خارقة.. صور