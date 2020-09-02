في السعودية.. تحذير شديد اللهجة لمؤسسة النقد العربي لعملاء البنوك

رصدت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف للوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.





وناشدت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها اليوم بضرورة الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين.





ونوهت المؤسسة المصرفية السعودية إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسرقة أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.





وشددت مؤسسة النقد العربي علي ضرورة أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، حرصا على سلامة التعاملات المالية وعملاء المؤسسات المالية.



