البعثة الطبية المصرية في السودان أجرت كشفا لـ 2336 حالة في 3 أيام

أجرت البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السودان، الكشف الطبي لـ 2336 سودانيا، خلال 3 أيام، في المواقع التي انتشرت فيها على أطراف العاصمة القومية.





وكانت البعثة رافقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في زيارتها إلى الخرطوم، التي غادرتها الأربعاء، وبقت البعثة لتنتشر في المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول في ولاية الخرطوم.





وتضم البعثة 20 طبيبا وممرضا وخبيرا في مكافحة ناقلات الأوبئة، مقسمين إلى 4 فرق، منتشرة في مستشفى قري بالخرطوم بحري، شمال العاصمة، مستشفى السروراب في كرري شمال غرب ولاية الخرطوم، مركز الشقيلاب جنوب الخرطوم، مستشفى جبيل الطينة جنوب الخرطوم.





وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن البعثة بدأت عملها في تلك المواقع منذ الخميس الماضي، لافتا إلى أنها زارت معسكرات للإيواء، وأجرت فحصا لبعض الحالات فيها.





وأكد أن الكشف الطبي يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التي استخدمت في الكشف وعلاج الحالات، مصروفة من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة.





وأوضح سليمان أنه في مستشفى قري، شمال العاصمة، جرى في اليوم الأول الكشف على 62 حالة (48 باطنة و 14 أطفال)، وفي اليوم الثاني اليوم الثاني 290 حالة (155 باطنة و 135 أطفال)، وفي اليوم الثالث 336 (198 باطنة و 138 أطفال).





وأضاف أنه في مستشفى "السروراب" (غرب ولاية الخرطوم)، تم في اليوم الأول اليوم الكشف على 35 حالة (21 باطنة و14 أطفال)، وفي اليوم الثاني 114 حالة (67 باطنة و47 أطفال)، وفي اليوم الثالث 221 حالة (138 باطنة و83 أطفال)، في مركز "الشقيلاب" (جنوب الخرطوم)، جرى الكشف في اليوم الأول على 145 حالة (77 باطنة و68 أطفال)، وفي اليوم الثاني 247 حالة (137 باطنة و110 أطفال)، وفي اليوم الثالث 230 حالة (128 باطنة و102 أطفال)، وتمت زياة مخيم الخور في "الشقيلاب"، وجرى الكشف على 146 حالة (90 باطنة و 56 أطفال)، ليصبح إجمالي الحالات في اليوم الثالث في "الشقيلاب" 376 حالة.





أما في مستشفى "جبيل الطينة" في جنوب الخرطوم، أوضح رئيس البعثة الطبية المصرية أنه في اليوم الأول تم الكشف على 51 حالة (30 باطنة و21 أطفال)، وفي اليوم الثاني 240 حالة (110 باطنة و 130 أطفال)، وفي اليوم الثالث 219 حالة (107 باطنة و112 أطفال).





وبلغ إجمالي عدد الحالات التي أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها في اليوم الأول 293 حالة (176 باطنة و117 أطفال)، وفي اليوم الثاني 891 حالة (469 باطنة و422 أطفال)، وفي اليوم الثالث 1152 حالة (661 باطنة و491 أطفال)، بإجمالي وصل إلى 2336 في الأيام الثلاثة الأولى من عملها في السودان.



