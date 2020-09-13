جرأة السيسي .. وجمهورية وضع اليد

ليس يصح فى الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل.. لماذا الإسراع في كل ملفات الوطن؟





ببساطة ما خفي كان أعظم . والعالم الذي نعرفه ولي زمنه والأرض يجرى إعدادها بأساليب قذرة للنظام العالمى الجديد.





يوجد تحالف خفى بين أعداء مصر وأثرياء الفساد ولصوص الأراضي حيتان جمهورية وضع اليد ومن مصلحتهم أن الرئيس السيسى لا يبقى فى الحكم وأن البلد تولع بالمظاهرات وضرب اقتصاد مصر حتى نعود إلى حالة الضياع.





مع فتح ملفات الفساد الهامة ستشهد أكبر حملات ممنهجة وشائعات وتلفيق وتصيد وتسخين وتهديد واستفزاز وإثارة الرأى العام ضد السيسي الذى رفض الانتماء إلى أى حزب.





معظم الصفحات المعادية للوطن تعمل من داخل من تل أبيب للتلاعب في عقول ومشاعر الناس لتأليب وتهييج الشعب ضد الحكومة والدولة وتقوم بنشر الشائعات الكاذبة وتغيير مفاهيم الأحداث لإثارة الشغب فى البلاد.





إن وقت تساقط الأقنعة قد حان أمام جرأة السيسي .الحرب علي الفساد ستظهر وجوه من يتستر خلف أقنعة مزيفة منها الوطني ومنها المتدين ومنها المستتر خلف المناصب.





الحرب على الفساد تحتاج تضافر جهود الناس حتى نستطيع التخلص من الفساد الذى عم الدولة دون المساس بأمن واستقرار مصر.









الحل فى أيادي الشعب الواعى بالتبليغ الفورى عن أى رشوة أو فساد أو ابتزاز . رجال النيابة والرقابة الإدارية والأموال العامة جاهزين بأحدث التقنيات الحديثة لتصوير وإدانة من افترى وتجبر.





سقوط أسماء كبيرة فى قضايا فساد مذهلة . فتح ملف الأراضي المسروقة من الدولة منذ 1981. إعادة التسعير من جديد . والملفات جاهزة بكل حلول التسويات عند المثول أمام النيابة.









الدولة المصرية تخوض حربا شرسة فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة داخليا وخارجيا وكل المطلوب منك كمواطن أن تعلم ذلك وتتفهمه وتساند دولتك لتصل إلى بر الأمان.









العدو ينتظر لحظة ضعف وأي فرصة مثل فتن وهرج ومرج .. ليس أمامنا سوى تماسك الشعب والعمل والإنتاج ومحاربة كل الدعوات لحرق البلاد خاصة بعد دخول المخابرات البريطانية الأفعى ام 16 ساحة الجيم ودعمها الكبير لمرشد الإخوان الجديد إبراهيم منير.





الرئيس السيسى أعطى تعليمات بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة بنسب وصلت لـ70% وتوحيد سعر متر التصالح فى الريف عند 50 جنيها وخصم 25% لمن يدفع كامل الرسوم كاش.









ستظل شمس الوطن مشرقة بالشرفاء والمخلصين .مصر تجاوزت الكثير جدا من الصعوبات والأزمات.





وفى نفس الوقت فصول كتاب الإصلاح لم تطبق كاملة.. مازالت هناك قرارات ستصدر وستطبق بجدية.. بناء مصر القوية يتطلب أخذ جرعات الإصلاح كاملة.





وثمار الخير آتية ربما يحصد المصريون أشياء طيبة يعلن عنها فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد.









بعناية الله ستعبر الكنانة كل التحديات.. وتحيا مصر رغم انف كل أعدائنا.. مصر القادمة أحلى مما تتخيل.