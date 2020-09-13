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فن

خاصمت الشوارع.. عزيز الشافعي: تجمعنى صفات مشتركة مع عمرو دياب.. وأشاهد مباريات الزمالك بمفردي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:49 م
عزيز الشافعي
عزيز الشافعي
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شروق ابراهيم
كان عام 2020 صعبا على الجميع بسبب فيروس كورونا إلا أن الامر مختلفا لـ عزيز الشافعي الذي حقق جزءا كبيرا من أحلامه خلال العام الجاري رغم قسوته، بتعاونات مع الهضبة ونجاح كاسح مع سعد لمجرد ومطربين اخرين. 

وقال عزيز الشافعي لـ صدى البلد انه ما زال ملتزم بالتباعد الاجتماعي والكمامات فى مواجهة فيروس كورونا، لافتا الى أنه من اوائل الفنانين الذين دعوا للحجر المنزلي في بداية اندلاع ازمة كورونا من خلال اغنية " شد اللحاف". 

وعن اغنية حياتي مش تمام لـ رامي صبري، قال عزيز الشافعي ان فيروس كورونا ساهم في نجاح وانتشار الاغنية بشكل اكبر بسبب كوبليه :" انا خاصمت الشوارع لان المصريين بطبعهم يخترعون افيهات ويمتلكون حس فكاهي". 

وعن تعاونه مع عمرو دياب في 5 اغنيات بألبومه " سهران" واغنية "يا بلدنا يا حلوة" و " اماكن السهر" في 2020 ، أضاف عزيز الشافعي :" السنة دي مش صعبة على ناس وحلوة ليا .. كل ايام ربنا حلوة". 

وأكد عزيز الشافعي ان هناك اوجه تشابه بينه وبين الهضبة منها ان كلاهما برج الميزان واكثر ما يميزهما هو التردد  والحماس  وهما شيئان يخرجان منهما الكثير من الابداع الفني ويجعلان لديهما الكثير من الشغف تجاه الفن. 


واوضح عزيز الشافعي أنه لم يكن على علم بأن عمرو دياب يقوم بتصوير كليب اغنية " يا بلدنا يا حلوة"  اماكن السهر ، متابعا:" كانت احلى مفاجأة ليا .. لان دائما توقيات طرح الاغاني يبقى غامضا وغير معروف". 


وشدد عزيز الشافعي على ان سعد لمجرد فنان عالمي ولديه شعبية كبيرة في الشرق الاوسط  واوروبا ويمتلك كايرزما ،لافتا الى انه يحب ان يغني بالمصري وحقق نجاحا كبيرا باغنية قدمها لـ" سعد لمجرد". 

قال عزيز الشافعي:" لا اهتم بحياة الفنان الشخصية الذي اتعاون معه ولا يهمني ما يقال عنه او يحدث .. شيء لا يخصني وانا لا اطلق احكام مطلقة على احد ". 

وعن طقوسه خلال مشاهداته مباريات الزمالك كونه من كبار مشجعي القلعة البيضاء،  كشف عزيز الشافعي انه يحب مشاهدة مباريات الزمالك بمفرده لانه في ذلك الوقت يتحول الى شخص عصبي وانفعالي ولايحب نفسه في هذا الوضع ولا يحب ان يراه احد. 

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