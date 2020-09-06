يا عم الحساس.. عزيز الشافعي يسخر من متحدث الجيش الإسرائيلي.. شاهد

سخر الشاعر عزيز الشافعي من منشور المتحدث بأسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي الذى أبدي من خلاله اعجابه باغنية عمرو دياب يا بلدنا يا حلوة.





وكتب افخاي ادرعي :" ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه!أغنية استوقفتني ل عمرو_دياب، يا_بلدنا_يا_حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي اسرائيل وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي دولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".

وغرد عزيز الشافعي على موقع التدوين الاجتماعي تويتر :" اسرائيل مين يا عم الحساس".





يذكر أن عمرو دياب طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.



