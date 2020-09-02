AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة عزيز الشافعي.. تامر حسين ينشر مقطعاً محذوفاً من أغنية يوم تلات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر الشاعر تامر حسين، مقطعا محذوفاً، من أغنية الهضبة عمرو دياب "يوم تلات"، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر الملحن عزيز الشافعى برفقة تامر حسين فى الفيديو، وعلق عليه :" صعب الإختيار كوبلية من يوم تلات ( فى الكواليس) "


ويذكر ان اخر اعمال الشاعر تامر حسين اغنيتى "اماكن السهر" و "بلدنا يا حلوة" مع الهضبة عمرو دياب 

وحقق الهضبة عمرو دياب 6,803,594  ملايين مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي طرحها منذ اسبوع عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل


من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصريا.. عمرو دياب يطرح كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"

بـ أماكن السهر .. عمرو دياب يحقق 1.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.. فيديو

في يوم واحد فقط.. "أماكن السهر" لعمرو دياب تحقق مليوني مشاهدة على يوتيوب

لليوم الثالث .. عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ أماكن السهر

ميوزيك أوورد تحتفل بعمرو دياب.. وأماكن السهر تواصل تصدر التريند

ملاحظات على كليب عمرو دياب أماكن السهر.. خفة ظل دينا الشربيني وأناقتها.. الهضبة يعيد روح التسعينيات إلى جمهوره

ترشيحاتنا

ممثل إباحي يواجه السجن لـ 250 عاما لاغتصابه قاصرا

آلي والكونسو.. مقتل 12 وإصابة 10 آخرين في اشتباكات عرقية بإثيوبيا

أنت عند ربنا أحسن ومبسوط.. الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد

فيلم Tenet يتخطى 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع

أخبار التوك شو| سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. والشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء بمصر

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللكمات وشد الشعر.. خناقة عنيفة بين فتاتين على متن طائرة| فيديو

طريقة التخلص من الهالات السوداء.. وصفات طبيعية وليزر وتقشير

شاهد.. راكبة تفتح باب الطائرة فجأة وتسير على جناحها | فيديو