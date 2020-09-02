برفقة عزيز الشافعي.. تامر حسين ينشر مقطعاً محذوفاً من أغنية يوم تلات





وظهر الملحن عزيز الشافعى برفقة تامر حسين فى الفيديو، وعلق عليه :" صعب الإختيار كوبلية من يوم تلات ( فى الكواليس) "





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ويذكر ان اخر اعمال الشاعر تامر حسين اغنيتى "اماكن السهر" و "بلدنا يا حلوة" مع الهضبة عمرو دياب





الهضبة عمرو دياب 6,803,594 ملايين مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي طرحها منذ اسبوع عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وحقق





ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل









من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.





نشر الشاعر تامر حسين، مقطعا محذوفاً، من أغنية الهضبة عمرو دياب "يوم تلات"، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"