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فن

مجدي كامل ناعيا عزمي مجاهد: ربنا يجعل مثواه الجنة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:53 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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محمد بدران



نعى الفنان مجدي كامل، الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية أمس السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 


وكتب مجدي كامل عبر حسابه علي "انستجرام": "‏انا لله وانا اليه راجعون# الكابتن عزمي مجاهد في ذمه الله # خالص التعازي للكابتن امير عزمي مجاهد والاسره الكريمه# البقاء لله ربنا يجعل مثواه الجنه".


يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.


لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأوليمبية، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد جميع البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.
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