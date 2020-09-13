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أخبار العالم

بدءًا برحلتين في الأسبوع.. هولندا تستأنف رحلاتها الجوية مع الكويت 24 سبتمبر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:47 م
الطيران الهولندي
الطيران الهولندي
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محمود نوفل
سمحت الخطوط الجوية الملكية الهولندية باستئناف رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من يوم الخميس 24 سبتمبر، بدءًا برحلتين في الأسبوع.


وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها اليوم أنه سيتم العمل بإجراءات صحية إضافية لضمان سلامة الركاب.


وذكرت الشركة الهولندية في بيانها أنه سيتم تشغيل الرحلات أيام الخميس والسبت من الكويت إلى أمستردام وأيام الجمعة والأحد من أمستردام إلى الكويت.


ونوهت الشركة بأن هذه الرحلات تمكن الركاب من الوصول إلى مطار أمستردام سخيبول، حيث تستأنف رحلاتها تدريجيًا، حيث سيتمكن الركاب من ربط الرحلات ببعض الوجهات الأوروبية والعابرة للقارات.
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