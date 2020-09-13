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أخبار العالم

التعايش أم الإغلاق.. الأردن: نشهد موجة مؤلمة من فيروس كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:51 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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محمود نوفل
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأحد، أن المملكة الهاشمية تواجه موجة جديدة وارتفاعًا مقلقًا في إصابات فيروس كورونا .

ودعا رئيس الوزراء الأردني في كلمة بثها التليفزيون الأردني مواطني بلاده إلى الالتزام بإجراءات الوقاية حتى لا تحدث انتكاسة مؤلمة علي حد قوله.

وأوضح  الرزاز في كلمته إن الأردن ليس البلد الوحيد الذي يواجه هذه الموجة الجديدة في إصابات كورونا، لافتا الي ان العالم بأسره منخرط اليوم في نقاش ساخن حول أي السبل الأنجع في مواجهة كورونا: الإغلاق أم التعايش والتكيف؟.

وقال الرزاز "اليوم نشاهد ارتفاعًا مقلقًا في أعداد الإصابات؛ والأردن، كغيره من الدول، أمامه مساران: التكيف مع الوباء، أو العودة للإغلاقات والحظر.

وحث الرزاز مواطني بلاده إلى "الإلتزام الصادق بإجراءات الوقاية"، مشيرًا إلى أن "عدم التزام 5% من المجتمع فقط كفيل بالتسبب فى انتكاسة مؤلمة".

وتابع الرزاز " إن الأردن، وبشكل مبدئي ثابت، يرفض فكرة مناعة القطيع، فمناعة القطيع تعني البقاء للأقوى"، 
وخلص إلى أن "المرحلة الحالية في مواجهة الوباء حاسمة، ولا مجال فيها للتساهل أو الاستهتار".

وسجلت المملكة حتى مساء أمس السبت 3062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

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