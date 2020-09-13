قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية ) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020 ، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها .









وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .







