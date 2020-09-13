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بين الناس

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:19 م
مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي
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محمد بدران
 أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية )  وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020 ، وذلك نظرا  لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها .


 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .


هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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