أوقاف الأقصر تعلن عن فتح ثلاثة مساجد.. الجمعة القادمة

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر، ان يوم الجمعة القادم سوف يتم افتتاح (3) مساجد افتتاحا رسميا وهم من المساجد التى تم الانتهاء من احلالها وتجديدها على نفقة الوزارة.





وهذه المساجد وهى مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة ارمنت، و مسجد النور بمدينة الاقصر ، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينيه .









وذلك بحضور اصحاب قيادات الدعوه بادارات بندر الاقصر والزينيه وارمنت وغيرها من الادارات التابعه للمديريه ، والقيادات التنفيذيه والدينيه والشعبية، وعدد من المواطنين.



