أوقاف الأقصر تعلن عن فتح ثلاثة مساجد.. الجمعة القادمة

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر، ان يوم الجمعة القادم سوف يتم افتتاح (3) مساجد افتتاحا رسميا وهم من المساجد التى تم الانتهاء من احلالها وتجديدها على نفقة الوزارة.
وهذه المساجد وهى مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة ارمنت، و مسجد النور بمدينة الاقصر ، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينيه .
وذلك بحضور اصحاب قيادات الدعوه بادارات بندر الاقصر والزينيه وارمنت وغيرها من الادارات التابعه للمديريه ، والقيادات التنفيذيه والدينيه والشعبية، وعدد من المواطنين.
الجدير بالذكر أن المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها سابقا موزعة فى مناطق مختلفة ومتنوعة، وهو ما يدل علي الحرص الذى توليه وزاره الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الاقصر وأبناء المحافظه فى بذل الغالى فى سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير.