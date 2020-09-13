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رياضة

فايلر يتابع وسامي يتمسك.. تعرف على موقف ثنائي الأهلي المعارين لنادي سموحة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:57 م
السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي
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حسام الحارتي
طالب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بتواجد ثنائي الفريق " ناصر ماهر وصلاح محسن"، ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل .


جاء ذلك عقب تمسك حمادة صدقي المدير الفني السابق بضرورة تواجد ثنائي النادي الأهلي والمعارين لنادي سموحة خلال الموسم المقبل ليسير أحمد سامي على نفس رؤية صدقي بعد تألق الثنائي داخل فريق الموج الأزرق.


وأكد مصدر في تصريحات خاصة " لصدى البلد"، أن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة  طلب خلال الفترة الماضية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد إعارة ثنائي الفريق ناصر ماهر وصلاح محسن خلال الموسم المقبل .


وتابع :" مجلس إدارة النادي الأهلي لم يبد أي موافقة حتى الآن خصوصا عقب رحيل بعض اللاعبين من داخل الفريق وعلى رأسهم رمضان صبحي ".


وأشار إلى حسم مجلس إدارة نادي سموحة بعض الصفقات خلال الفترة الحالية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة .


الجدير بالذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتابع ثنائي الفريق والمعارين لنادي سموحة من أجل حسم عودتهم أو تجديد الإعارة من جديد.
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