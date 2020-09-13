صبحي وحسن مصطفى ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدون الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة| شاهد

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية والتطويرية بالصالة المغطاة الكبرى باستاد القاهرة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، واللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة.





تستضيف الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة التي تتسع 22 ألف مشجع، مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر والسويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية، ومباريات المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.





خلال الجولة، نقل وزير الرياضة إشادة الرئيس بحفل القرعة وقدرة الدولة على تنظيم الأحداث الكبرى، وقام الدكتور أشرف صبحي، بطمأنة رئيس الاتحاد الدولي لليد على مجريات البطولة نفسها من أمور تنظيمية ومالية، وتذليل كافة العقبات ووضع كل الإمكانات للبطولة.





واستعرض وزير الرياضة، مع رئيس الاتحاد الدولي لليد، الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر من لاعبين ومدربين وإداريين ومشجعين في الصالات المقرر استضافتها للبطولة، مؤكدًا ضرورة تعظيم الصورة المنقولة ودور المتطوعين حفل الافتتاح والختام ومباريات البطولة.

وعبر "صبحي"، عن سعادته بحجم الإنجاز الذي تم في الوقت الحالي والذي تخطي نسبة 90%، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة تنتهى بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل.





وعرض رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار، مخلص مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة والتي شملت رفع كفاءة وتطوير مدخل الصحفيين والإعلاميين والصالة الرئيسية وقاعة المؤتمرات والمقصورة الرئيسية وإنارة الموقع العام ومبني الصالات والصالونات الرئاسية ومداخل الجمهور والمداخل الرئيسية ودورات المياه.





فيما أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد بالإنشاءات والأعمال الجارية بصالة القاهرة والصالات المستضيفة للبطولة ، مثمنًا على جهود الدولة المصرية بدءً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، علي المتابعة اللحظية لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بحضارة وتاريخ مصر.