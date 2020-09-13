AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا.. التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة أردوغان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

كشف تقرير نشره موقع "بيرجون" التركي، اليوم الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بالتحقيق مع 36 ألف شخصًا خلال عام 2019، وذلك لاتهامات تتعلق بإهانته. 

ومن بين الـ 36 ألف خضع 12 ألف منهم للمحاكمة وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، من بينهم نحو 308 طفلا.

وتضاعف الرقم عن عام 2018 الذي شهد محاكمة 5 آلاف و233 شخصا بتهمة إهانة الرئيس.

وتشير إحصاءات وزارة العدل لعام 2019 عن ملاحقة السلطات 36 ألف و66 شخص خلال عام واحد وخضوع 12 ألف و298 منهم للمحاكمة استنادا إلى المادة 299 من القانون التركي الذي تنص على معاقبة من يهينون الرئيس بالسجن من عام حتى أربعة أعوام وزيادة العقوبة بنسبة السدس في حال ارتكابها علانية.

وقالت صحيفة "زمان" التركية إن الإحصاءات السنوية تعكس زيادة بالآلاف في أعداد من خضعوا للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس ومن تم إدانتهم بهذه التهمة خلال عهد أردوغان مقارنة بالرؤساء السابقين الذين لم يكونوا ينتمون رسميا لأي حزب سياسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى محاولة الانقلاب الوهمية.. كيف أهان أردوغان جيشه خلال 4 سنوات

تركيا.. أردوغان يضاعف تمويل المؤسسة الدينية رغم الاقتصاد المتعثر

ترشيحاتنا

خبير بجامعة أوكسفورد: العالم سيدخل في موجة ثانية لـ كورونا.. واللقاح طوق النجاة

إمبراطور المخدرات.. ضبط متهم بحوزته ٢٣ كيلو استروكس وشادو في إمبابة

قيادي بـ«التحالف الوطني من أجل مصر»: الأسماء المتداولة لمرشحي النواب غير صحيحة

ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا؟

حرب الأهلي وبيراميدز تشتعل على ضم محمد إبراهيم .. تعرف على موقف اللاعب

المقاولون يفتح الباب لرحيل عماد النحاس ويرد على شائعة تجميد طاهر محمد طاهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي وحسن مصطفى ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدون الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة| شاهد

طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة

تحذير جديد من هاني الناظر بشأن الكمامة.. ماذا قال؟