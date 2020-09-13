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محافظات

للاطمئنان على إجراءات التصالح.. محافظ الغربية يتفقد العمل بالمراكز التكنولوجية بـ طنطا وقطور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:49 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
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احمد علي
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم خلال جولة ميدانية المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة طنطا وقطور وحي أول وثان طنطا، وذلك للاطمئنان علي انتظام العمل وحصول المواطنين على الخدمات من خلال الشباك الواحد ، موجها رؤساء المدن والأحياء بتلك المراكز بالتيسير علي المواطنين وتقديم المساعدة لهم وتنظيم العمل خلال عملية تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء.


وطالب المحافظ من رؤساء المدن والأحياء بزيادة مساحة الأماكن المخصصة لاستقبال المواطنين بجوار المركز ، وتكليف موظف بتوزيع أرقام عليهم لتنظيم حركة الدخول والخروج وذلك للتخفيف على المواطنين ومنع التكدس ، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومرعاه تباعد المسافات بين المواطنين ،مشددا على حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة سبل الراحة والرعاية لهم أثناء التقدم بطلبات التصالح.

كما استمع محافظ الغربية إلى شكوى عدد من المواطنين وأمر على الفور بحل مشاكلهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لإنهاء كافة الإجراءات .

وفي هذا الإطار أشاد المحافظ بالإقبال الكبير الذي تشهده المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة لتلقى طلبات التصالح خاصة بعد قرارات الدولة بتوحيد سعر المتر بالقرى ب 50 جنيها للمتر، مجددا دعوته للمواطنين إلى سرعة تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر.

وفي نهاية الجولة وجه المحافظ بزيادة عدد الكراسي الموجودة أمام بنك الإسكندرية لاستقبال المواطنين أثناء وجودهم بالبنك للصرف أو للإيداع ، كما أمر بسحب عدد 8 رخص سيارات لسيرهم عكس الاتجاه والوقوف صف ثان وتسليمها للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
للاطمئنان على إجراءات التصالح.. محافظ الغربية يتفقد العمل بالمراكز التكنولوجية بـ طنطا وقطور
للاطمئنان على إجراءات التصالح.. محافظ الغربية يتفقد العمل بالمراكز التكنولوجية بـ طنطا وقطور
للاطمئنان على إجراءات التصالح.. محافظ الغربية يتفقد العمل بالمراكز التكنولوجية بـ طنطا وقطور
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