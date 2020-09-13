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محافظات

لتكريمهما.. محافظ الغربية يستقبل صفية أبو العزم سيدة القطار ووالدة المجند عبد الله مسعد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:57 م
محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل سيدة القطار ووالدة المجند عبدالله
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احمد علي
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه، السيدة صفية أبو العزم المعروفة إعلاميا بسيدة القطار ووالدة المجند عبد الله مسعد وذلك لتقديم الشكر والعرفان لهما.


بدأ حفل التكريم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بالسلام الوطني ، ثم تلاوة مباركة من القرآن الكريم، وسط حضور من جانب الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والعميد أيمن فكري المستشار العسكري للمحافظة ، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ورئيس مدينة المحلة.

وتحدثت السيدة صفية أبو العزم عن قصتها مع المجند ، مؤكدة أنها لم تفعل شيء أكثر من واجبها وأنها تعاملت مع الموقف كأم مما دفعها للوقوف بجانب المجند الذي اعتبرته ابن من أبنائها، ومن جانبها قالت السيدة صباح والدة المجند عبد الله مسعد إنها وهبت ابنها عبد الله للوطن وأنها على استعداد لتقديم أكثر من ذلك وقدمت الشكر للمحافظة على هذه الدعوة.

وألقى محافظ الغربية كلمة أكد فيها أن الإنسان المصري هو ثروة هذا الوطن، وأن مصر دائما على مر العصور بلد الحضارة والتقدم والرقي ، مؤكدا على أن السلوك الحضاري والوعي الوطني والتعليم هم الدعائم الأساسية للتنمية.

كما عبر عن فخره واعتزازه بوجوده مع سيدة القطار ووالدة المجند ، مشيرا إلى أن الأم المصرية هي المدرسة التي تعلم وتربي وتصنع الرجال ، لافتا أيضا إلى أن التصرف الذي قام به المجند عبد الله يدل علي حسن خلقه وتربيته ، وأثبت أن أفراد المؤسسة العسكرية يحافظون دائما على ضبط النفس في مختلف المواقف.

وأبدى محافظ الغربية سعادته كون السيدة صفيه تعمل معلمة رياض أطفال مما يجعلنا نطمئن على مستقبل أولادنا، مشيرا إلى أن هناك نماذج يجب أن يُلقي عليها الضوء ولابد أن نبحث عن هذه النماذج لإظهارها للمجتمع وإبراز سلوكهم الحضاري ،مؤكدا أن مصر لن تتقدم إلا بأبنائها المخلصين .

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جزيل الشكر والتقدير لجميع الحضور والمشاركين في الاحتفال، وقدم شهادة تقدير ودرع المحافظة وهدية ذهبية لسيدة القطار، وشهادة تقدير ودرع المحافظة ومنحة مالية للسيدة صباح والدة المجند قائلا لهم "أنتم نموذج مشرف لمحافظة الغربية".
لتكريمهما.. محافظ الغربية يستقبل صفية أبو العزم سيدة القطار ووالدة المجند عبد الله مسعد
لتكريمهما.. محافظ الغربية يستقبل صفية أبو العزم سيدة القطار ووالدة المجند عبد الله مسعد
لتكريمهما.. محافظ الغربية يستقبل صفية أبو العزم سيدة القطار ووالدة المجند عبد الله مسعد
لتكريمهما.. محافظ الغربية يستقبل صفية أبو العزم سيدة القطار ووالدة المجند عبد الله مسعد
لتكريمهما.. محافظ الغربية يستقبل صفية أبو العزم سيدة القطار ووالدة المجند عبد الله مسعد
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