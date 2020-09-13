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أخبار العالم

المسماري: المشير حفتر لديه تفويض من الشعب الليبي لحل أزمة البلاد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مفوض من الشعب للتفاوض بشأن حل الأزمة في البلاد وملف النفط.

وأضاف "المسماري"، في بيان صحفي، "نحن دائما مع الحوار والحلول السلمية التي تهدف للحفاظ على السيادة الليبية وتحقيق الأمن الحقيقي".

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، قال في مؤتمر صحفي منذ ساعات، إن القوات المسلحة الليبية تؤكد حق الشعب الليبي في التظاهر. 

وأضاف "الجيش الوطني الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها".

واستطرد "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا".

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