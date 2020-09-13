المسماري: ملتزمون بإعلان القاهرة وتعليمات الرئيس السيسي بوقف إطلاق النار منذ يونيو.. فيديو

قال أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن العمليات العسكرية في ليبيا متوقفة بالكامل منذ شهر يونيو الماضي، بعد إعلان القاهرة وتعليمات الرئيس السيسي بوقف إطلاق النار.



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشعب الليبي يعاني كثيرا من الإنشقاقات داخل مؤسسات الدولة، كما أن الدولة تعاني من الفساد الإداري داخل المؤسسات.



وأكمل: الشعب الليبي يعاني من تسلط بعض الميليشيات الإرهابية على مصادر القرار السياسي في طرابلس، وبناء على هذا خرج الشعب الليبي في مظاهرات ضد الفساد والخراب الحادث في البلاد.



وأضاف أن اليوم القيادة العامة اصدرت بيانا رسميا بإلتزامها بحماية تلك المظاهرات وتوفير الاحتياجات بشرط أن تكون مظاهرات سلمية.



وفيما يخص تواجد الميليشيات والإرهاب في ليبيا، أوضح أن تواجدهم يمثل خطر وتهديد للأمن القومي الليبي وللأمن الوطني أيضا، مشددا على ان تواجدهم أيضا يمثل تهديد لأي مصالحة في المستقبل بين الليبيين.