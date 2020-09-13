AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المسماري: ملتزمون بإعلان القاهرة وتعليمات الرئيس السيسي بوقف إطلاق النار منذ يونيو.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:11 م
حمد المسماري، المتحدث
حمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي
Advertisements
اسراء صبري
قال أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن العمليات العسكرية في ليبيا متوقفة بالكامل منذ شهر يونيو الماضي،  بعد إعلان القاهرة وتعليمات الرئيس السيسي بوقف إطلاق النار.

وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشعب الليبي يعاني كثيرا من الإنشقاقات داخل مؤسسات الدولة، كما أن الدولة تعاني من الفساد الإداري داخل المؤسسات.

وأكمل: الشعب الليبي يعاني من تسلط بعض الميليشيات الإرهابية على مصادر القرار السياسي في طرابلس، وبناء على هذا خرج الشعب الليبي في مظاهرات ضد الفساد والخراب الحادث في البلاد.

وأضاف أن اليوم القيادة العامة اصدرت بيانا رسميا بإلتزامها بحماية تلك المظاهرات وتوفير الاحتياجات بشرط أن تكون مظاهرات سلمية.

وفيما يخص تواجد الميليشيات والإرهاب في ليبيا، أوضح أن تواجدهم يمثل خطر وتهديد للأمن القومي الليبي وللأمن الوطني أيضا، مشددا على ان تواجدهم أيضا يمثل تهديد لأي مصالحة في المستقبل بين الليبيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس النواب الليبي يرحب بكلمة الرئيس السيسي.. ويدعو الجيش المصري للتدخل

المسماري: احترمنا المبادرة المصرية وقادرون على إنهاء تواجد الإرهابيين في بلادنا

الجيش الليبي: هروب ألف مرتزق سوري إلى أوروبا

مصر نجحت في حل أزمة ليبيا بدون تدخل عسكرى.. البرلمان يعدد 6 مكاسب من قرار وقف النار في طرابلس.. ودفاع النواب تطالب برقابة دولية لضمان التنفيذ وتحقيق الاستقرار

نواب البرلمان يرحبون بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.. ويطالبون بـ طرد الميليشيات المسلحة.. ويدعون القوى السياسية للجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي يرضي جميع الأطراف

نواب بمجلس الشيوخ عن وقف إطلاق النار بليبيا: انتصار للرؤية المصرية بالحل السلمي والسياسي للأزمة.. يحقن دماء الشعب.. يحفظ ثروات الليبيين من الضياع.. ومصر تعاملت بشرف

ترشيحاتنا

تأجيل دعوى منع التصريح للفنان محمد رمضان بإحياء حفلات غنائية

هوت شورت.. إيمي سالم فى إطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بعد تحويلها للتحقيق بسبب المحجبات.. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

تصل إلى 1225.. السيسي يصدق على زيادة بدل المهن الطبية

سترك يا رب.. الفنانة مها أحمد: «بيتى غرق مايه ومش عارفين إيه السبب»

أخبار الفن.. أمينة خليل تعلن موعد حفل زفافها.. الكشف عن فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته.. تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

بفستان موف.. عبير صبرى تثير الجدل بأنوثتها

صنعت للدعاية السياسة وبيعت لحملة ضد النازية.. تعرف على سيارة هتلر.. صور