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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر في فرنسا: حرص أبناء الجالية على المُشاركة في انتخابات الشيوخ أثبت ارتباطهم بوطنهم

سفير مصر في فرنسا
سفير مصر في فرنسا
أ ش أ

أثنى السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، على حرص أبناء الجالية المصرية في فرنسا على المُشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنهم أثبتوا مُجددا امتلاكهم وعيا سياسيا وارتباطا وثيقا بوطنهم.

وقال السفير علاء يوسف إن عملية تصويت المصريين في فرنسا بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي أجريت يومي 1و2 أغسطس 2025 شهدت انسيابية وسلاسة ملحوظتين.

التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد السفير علاء يوسف، بالتنسيق القائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومكتب السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية المُشرف على انتخابات المصريين في الخارج، والتواصل المستمر على مدار الساعة من أجل إنجاح عملية التصويت وتذليل أية عقبات قد تظهر خلال الاقتراع. 

وأضاف أن السفارة فتحت أبوابها يومي الجمعة والسبت للناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت فرنسا، وفقاً للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية التي تحكم عملية تصويت المصريين في الخارج، وأغلقت اللجنة الانتخابية في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد التأكد من عدم وجود ناخبين. 

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، وعقده لقاءً افتراضيا مع الجالية المصرية في فرنسا؛ لتناول كافة القضايا التي تهمهم، وتم خلاله حثهم على المُشاركة بفاعلية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يُمثلهم. 

وأُغلقت مساء أمس صناديق الاقتراع في فرنسا عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في ثاني وآخر أيام تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025. وبدأت بعد ذلك عملية فرز الأصوات. وشهدت اللجنة الانتخابية مساء أمس مشاركة فعالة من أبناء الجالية المصرية الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم.

وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمواطنين القادمين من مختلف المدن الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

سفير مصر في فرنسا الجالية المصرية انتخابات مجلس الشيوخ

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