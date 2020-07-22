الميليشيات لا تحترم الاتفاقيات.. أحمد المسماري: محاور سرت والجفرة تم تحصينها.. ونتعامل مع أي هدف

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي احترم المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار.









وأضاف المسماري ، في مؤتمر صحفي مذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن وقف العمليات ضد المجموعات الإرهابية في ليبيا، لافتا إلى أن القوات الجوية الليبية على استعداد تام للتعامل مع أي هدف.





وتابع المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن الحل العسكري جاهز بقوة لأن المليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقيات، مؤكدا أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية.







