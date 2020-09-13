AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للمصريين بالخليج.. خطوات تجديد تصريح العمل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:13 م
تجديد تصريح العمل
تجديد تصريح العمل
Advertisements
سعيد العربي
إذا كنت مقيما بالخارج، وترغب في تجديد تصريح عملك فإن هناك عدة خطوات ومستندات مطلوبة للتجديد، حيث تقوم القنصلية العامة بالدولة التي يقيم فيها من يرغب بتجديد تصريح العمل باستلام طلبات استصدار تصاريح العمل لأول مرة وترسلها إلى الجهات المصرية المختصة.

ويستلزم هذا الاجراء ما يزيد عن الشهر ما بين الإرسال و تلقى الرد.

ولا يتم التجديد لحاملي التصاريح الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية، إما بخلاف ذلك ففيما يلي المستندات المطلوبة:

المستندات المطلوبة لتجديد تصريح العمل:

حضور الراغب في تجديد التصريح بنفسه

احضار 2 طلب من النموذج المعد للتجديد والذي يمكن الحصول عليه من القنصلية .

احضار 2 صورة من جواز السفر للصفحتين 1 ، 2 + صفحة الإقامة + أصل الجواز للاطلاع .

احضار 2 صورة من التصريح المنتهي + أصل التصريح.

احضار 2 صورة من إذن العمل الخاص بوزارة الشئون الكويتية للعاملين بالقطاع الخاص ، وشهادة لمن يهمه الأمر للعاملين بالقطاع الحكومي .

صورة من قرار تجديد الاجازة بالنسبة للعاملين بالحكومة المصرية.

صورة شخصية حديثة .

بالنسبة لمن هم دون 40 عاما يتم الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة .

تصدر تصاريح العمل خلال 72 ساعة من استكمال الأوراق باستثناء التي تحتاج لموافقة مسبقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على المستندات اللازمة لتأسيس شركة الشخص الواحد

كيف تؤسس شركة مساهمة - توصية بالسهم؟.. إليك الخطوات

تعرف على الرسوم المطلوبة لتأسيس شركة المنشأة الفردية

تعرف على الحد الأدنى للرأسمال اللازم لتأسيس شركات الأشخاص

للمصريين بالكويت.. خطوات تجديد تصريح العمل لأول مرة

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة للمصريين في الخارج

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا؟

خطوة واحدة تفصل تولي إيهاب جلال تدريب بيراميدز رسميا

هوت شورت.. إيمي سالم فى إطلالة صيفية جريئة.. شاهد

استقالة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني

نشر صوره عاريا.. القصة الكاملة لفضيحة كابتن أمريكا كريس أيفانز

تحذير جديد من هاني الناظر بشأن الكمامة.. ماذا قال؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

بفستان موف.. عبير صبرى تثير الجدل بأنوثتها

صنعت للدعاية السياسة وبيعت لحملة ضد النازية.. تعرف على سيارة هتلر.. صور