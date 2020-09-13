للمصريين بالخليج.. خطوات تجديد تصريح العمل

إذا كنت مقيما بالخارج، وترغب في تجديد تصريح عملك فإن هناك عدة خطوات ومستندات مطلوبة للتجديد، حيث تقوم القنصلية العامة بالدولة التي يقيم فيها من يرغب بتجديد تصريح العمل باستلام طلبات استصدار تصاريح العمل لأول مرة وترسلها إلى الجهات المصرية المختصة.
ويستلزم هذا الاجراء ما يزيد عن الشهر ما بين الإرسال و تلقى الرد.
ولا يتم التجديد لحاملي التصاريح الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية، إما بخلاف ذلك ففيما يلي المستندات المطلوبة:
المستندات المطلوبة لتجديد تصريح العمل:
حضور الراغب في تجديد التصريح بنفسه
احضار 2 طلب من النموذج المعد للتجديد والذي يمكن الحصول عليه من القنصلية .
احضار 2 صورة من جواز السفر للصفحتين 1 ، 2 + صفحة الإقامة + أصل الجواز للاطلاع .
احضار 2 صورة من التصريح المنتهي + أصل التصريح.
احضار 2 صورة من إذن العمل الخاص بوزارة الشئون الكويتية للعاملين بالقطاع الخاص ، وشهادة لمن يهمه الأمر للعاملين بالقطاع الحكومي .
2 صورة من قرار تجديد الاجازة بالنسبة للعاملين بالحكومة المصرية.
صورة شخصية حديثة .
بالنسبة لمن هم دون 40 عاما يتم الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة .
تصدر تصاريح العمل خلال 72 ساعة من استكمال الأوراق باستثناء التي تحتاج لموافقة مسبقة.