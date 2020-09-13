AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم تنفيذ الوصية إذا زادت على الثلث.. الإفتاء تجيب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:25 م
الوصية
الوصية
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة. وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.

وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوصية إذا زادت على الثلث؟»، أنه نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م على أنه: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه».


اقرأ أيضًا

الفرق بين الوصية والهبة
أكد الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فروقًا بين الهبة والوصية.

وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.

وأشار مدير عام إدارة الحساب الشرعي، إلى أن الوصية لا تجوز إلاّ بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك، والوصية اختلف العلماء في إعطاء الوراث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا فإعطائه منها.

وأوضح أن الوصية بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بذلك، وكانوا بالغين رشداء، ضاربا مثلًا: «فمن كان له مال كثير وله وارث فالأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع، ويجوز له أن يوصي بالثلث من ماله، ولا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز للأب توزيع ممتلكاته بقسمة الميراث حال حياته.. دار الإفتاء تجيب

حكم عدم تنفيذ الوصية الشفوية.. دار الإفتاء توضح

موجز الفتاوى.. يجوز للمديون أن يضحي في حالتين.. الإفتاء توضح حكم عدم تنفيذ الوصية الشفوية.. وحكم منع الزوج زوجته من الخروج بدون سبب؟

والدي ترك قطعة أرض وأوصى قبل الوفاة بعدم بيعها فهل يجوز التصرف فيها.. عالم أزهري يجيب

هل يجوز للأب تقسيم التركة حال الحياة قسمة الميراث .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

المقاولون يفتح الباب لرحيل عماد النحاس ويرد على شائعة تجميد طاهر محمد طاهر

سيدة تحتفل بسنة أولى جواز من شجرة.. صور

هل المبطون شهيد ويشفع لأهله؟.. الأزهر يجيب

موجة كورونا جديدة تضرب الأردن.. وتحذيرات من انتكاسة قوية

أخبار الفن.. أمينة خليل تعلن موعد حفل زفافها.. الكشف عن فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته.. تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

بعد إصابة عائلته بـ كورونا.. عمر الشناوى: رفضت مغادرة الجيم بعد شكوى الأعضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

بفستان موف.. عبير صبرى تثير الجدل بأنوثتها

صنعت للدعاية السياسة وبيعت لحملة ضد النازية.. تعرف على سيارة هتلر.. صور