فيديو.. بعد 39 سنة.. شاهد فستان زفاف الأميرة ديانا الأصلي والتقليد

يقدر فستان زفاف ديانا الأصلي ، الذي ارتدته عام 1981 ، كلف 90 ألف دولار أمريكي (84،61،180 روبية). تم صنع الملابس الضخمة باستخدام التفتا الحريري العاجي ، وتم تصميم خط العنق وأكمام لحم الضأن مع انتفاخات من الدانتيل.

كما تميز الفستان بـ 10000 لؤلؤة وتطريز معقد. قامت الأميرة الراحلة بإقرانها مع تاج سبنسر وحجاب يبلغ من العمر 153 عامًا ، بما في ذلك سحر حدوة الحصان الذهبي عيار 18 قيراطًا لحسن الحظ.





منذ عام 2014 ، أصبح الثوب مملوكًا للقطاع الخاص لأبناء الأميرة ديانا الأمير هاري والأمير ويليام ، وفقًا لما ذكرته صحيفة إندبندنت . تم عرضه في وقت سابق في Althorp House ، الحوزة التابعة لعائلة Spencer.