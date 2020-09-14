فضل قراءة سورة يس قبل وبعد صلاة الفجر.. لا يعرفه كثيرون

فضل

بعد صلاة الفجر و

دعاء الفجر بآيات القرآن الكريم

، ينبغي اغتنام تلك الكنوز من الدعاء عامة أو دعاء الفجر على وجه الخصوص بالإضافة إلى

بعد صلاة الفجر وثوابها العظيم ، حيث إن الدعاء في عمومه عبادة من أعظم وأحب الطاعات عند الله سبحانه وتعالى ، وقد ورد الأمر بها في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، ووقت الفجر يعد من تلك الأوقات التي تتنزل فيها النفحات والرحمات والعطايا الربانية، ولهذا حثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على اغتنام كنوز الفجر، لذا فإن

بما جاء في

بعد صلاة الفجر أي في وقت الاستجابة ، وما عرف عنها من الثواب العظيم يجعل من لا يغتنمها خسران خسارة لا تعوض.

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