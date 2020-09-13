AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل بدء عموميات المحاكم.. مجلس الدولة ينتهى من تظلمات أعضائه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:39 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
انتهت اليوم موعد تلقي التظلمات على الحركة القضائية بمجلس الدولة، وهو الموعد الذي حدده المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية ومالية بالمجلس- برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.

بدأ المجلس فى تلقي هذه التظلمات، من ٧ سبتمبر الجاري، من قضاة المجلس بمختلف الإدارات والأقسام والفحص فيها على الفور قبل انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس لتوزيع اعضاءها على الدوائر المختلفة.

وحددت الحركة القضائية مواعيد عقد الجمعيات العمومية الخاصة بتوزيع العمل بين دوائر المحاكم المختلفة، وتقرر عقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم الخميس 19 سبتمبر الجارى، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجارى، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.

يذكر أن المجلس الخاص أعلن الأسبوع الماضي اعتماد الحركة القضائية لقضاته والمقرر العمل بها أول أكتوبر المقبل، وهو العام القضائي الجديد 2020-2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

17 سبتمبر.. عمومية الإدارية العليا لتوزيع دوائر المحاكم

20 سبتمبر.. عمومية القضاء الإدارى لتوزيع دوائر المحاكم

برئاسة المستشار محمد حسام.. التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

مجلس الدولة يحدد 13 سبتمبر كآخر موعد لتلقي تظلمات الحركة القضائية

٢٢ سبتمبر.. عمومية الادارية والتأديبية لتوزيع دوائر المحاكم

غدا.. تلقي تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام الجديد

ترشيحاتنا

تصل إلى 1225.. السيسي يصدق على زيادة بدل المهن الطبية

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

أخبار الفن.. أمينة خليل تعلن موعد حفل زفافها.. الكشف عن فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته.. تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

سميرة أحمد: أقنعت عادل إمام بالعودة للدراما التلفزيونية

توفي بعدها بـ 5 أيام.. أغرب قصة قلبت السوشيال ميديا لمواطن نشر صورة له داخل تابوت

أحمد سعد يجري عملية تجميل.. شاهد الفرق قبل وبعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

بفستان مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

بعد تحويلها للتحقيق.. 10 صور تبرز أنوثة ونعومة رضوى الشربيني