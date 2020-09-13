قبل بدء عموميات المحاكم.. مجلس الدولة ينتهى من تظلمات أعضائه

انتهت اليوم موعد تلقي التظلمات على الحركة القضائية بمجلس الدولة، وهو الموعد الذي حدده المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية ومالية بالمجلس- برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.





بدأ المجلس فى تلقي هذه التظلمات، من ٧ سبتمبر الجاري، من قضاة المجلس بمختلف الإدارات والأقسام والفحص فيها على الفور قبل انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس لتوزيع اعضاءها على الدوائر المختلفة.





وحددت الحركة القضائية مواعيد عقد الجمعيات العمومية الخاصة بتوزيع العمل بين دوائر المحاكم المختلفة، وتقرر عقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم الخميس 19 سبتمبر الجارى، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجارى، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.



