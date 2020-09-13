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رياضة

مورينيو يحقق رقما سلبيا بعد الخسارة من إيفرتون

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعرض نادي توتنهام هوتسبير لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسجل كالفرت لوين هدف إيفرتون الوحيد، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الأول في البريميرليج هذا الموسم.

وبتلك الخسارة، حقق جوزيه مورينيو رقمًا سلبيًا بخسارته اليوم، وهي الهزيمة الأولى له في الجولات الافتتاحية في البريميرليج.

وخاض مورينيو 10 مباريات افتتاحية في البريميرليج مع تشيلسي ومانشستر يونايتد فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وكان المدرب الوحيد الذي لم ينهزم في المباريات الافتتاحية للبريميرليج، ليخسر ذلك الرقم بعد هزيمة اليوم.
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