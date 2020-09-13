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رياضة

أخبار الزمالك.. الفريق ينتصر على الإنتاج ويؤجل حسم الأهلي لـ الدوري.. وأبو جبل يفتعل أزمة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:


انتهت احداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الابيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.


أفادت تقارير صحفية مغربية أن الجامبي باكارى جاساما سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام الوداد المقرر إقامتها 18 أكتوبر المقبل فى إطار لقاءات ذهاب نصف نهائى أبطال إفريقيا .


رفض محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الاول لنادي الزمالك النزول لأداء التدريبات الاحمائية قبل مباراة الزمالك والانتاج الحربي المقامة الآن في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.


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