وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن لقاح كورونا بمصر

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، إن فيروس كورونا من المشكلات التى واجهت العالم بالكامل، موضحًا أن جميع الدول تسعى للتوصل لـ لقاح لهذا الفيروس.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن هناك سباق بين دول كثيرة للتوصل للقاح، وهناك تعاون بين بعض الدول للتوصل للقاح





الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، إلى أن الجميع بمصر كان يسعى من أجل تواجد مصر فى أحد المراحل الخاصة بـ الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بفيروس كورونا. وأشار





الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، إلى أن المرحلة الثالثة الخاصة بإجراء الفحوصات بكورونا من المراحلة المهمة، وهذه المرحلة تضم أشخاص كثيرين تصل لـ الألاف وليست مثل المراحل السابقة. ولفت



