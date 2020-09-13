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وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن لقاح كورونا بمصر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:37 م
لقاح
لقاح
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عادل نصار
قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، إن فيروس كورونا من المشكلات التى واجهت العالم بالكامل، موضحًا أن جميع الدول تسعى للتوصل لـ لقاح لهذا الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن هناك سباق بين دول كثيرة للتوصل للقاح، وهناك تعاون بين بعض الدول للتوصل للقاح.

وأشار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، إلى أن الجميع بمصر كان يسعى من أجل تواجد مصر فى أحد المراحل الخاصة بـ الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بفيروس كورونا.

ولفت الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، إلى أن المرحلة الثالثة الخاصة بإجراء الفحوصات بكورونا من المراحلة المهمة، وهذه المرحلة  تضم أشخاص كثيرين تصل لـ الألاف وليست مثل المراحل السابقة.

وأوضح الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أن وزارة الصحة أكدت أنه سيتم أجراء الأبحاث على 6 آلاف حالة بمصر وأكد أنه من المتوقع أن يتم التوصل لـ لقاح فيروس كورونا فى الفترة المقبلة.
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