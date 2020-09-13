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رياضة

5 كروت حمراء و17 صفراء.. خناقة القرن بين لاعبي باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو فرنسا.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
شهدت مباراة فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو فرنسا أحداثًا مؤسفة، بطرد 5 لاعبين من الفريقين وإشهار 17 بطاقة صفراء بعد "خناقة" بين لاعبي الفريقين.

وقبيل انتهاء المباراة، حدث تجاذب بين نيمار لاعب البي إس جي وألفارو مارتينيز لاعب مارسيليا، أعقبه تدخل عنيف من كورزاوا على بينديتو، لتشتعل خناقة بين لاعبي الفريقين.

وحسب موقع أوبتا العالمي فإن مباراة اليوم سجلت رقمًا قياسيًا بكونها أكثر مباراة في الدوري الفرنسي في القرن الحادي والعشرين يتم فيها إشهار بطاقات صفراء بواقع 17 بطاقة.

ونعرض لكم فيديو كامل للخناقة بين لاعبي الفريقين.
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