نائب: يجب استثناء أصحاب معاش تكافل وكرامة من رسوم التصالح ..فيديو

طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باستثناء أصحاب معاش "تكافل وكرامة" من رسوم التصالح، قائلا "الناس اللي معندهاش إيرادات تتناسب مع قيمة الغارمة لازم يتم حصرهم لاستثنائهم من رسوم التصالح".





وأضاف " محمود"، أثناء حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الثغرات الموجودة في قانون البناء الموحد تعد من أسباب مخالفات البناء، مؤكدا "نحتاج إلى 30 مليار جنيه سنويا ولمدة 10 سنوات لإنهاء مشكلة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية".





وقال النائب إن "الكحول" يعد أحد أهم أسباب انتشار البناء المخالف في مصر، وفيما يخص مغالاة الأسعار، أوضح أن السلطة التنفيذية هي المسئولة عن هذا الأمر".





وأشار إلى أن مليونا و800 ألف مبنى بدون ترخيص وأوراق خلال عام 2017، أي أن هناك 18 مليون وحدة لا توجد لها تراخيص، مشددا على أنه لديه مستندات تفيد بصحة ما يقوله.





وتابع "هناك أيضا ما يقارب من نصف مليون دور مخالف، أي ما يقارب من 20 مليون وحدة"، مشددا على أن هذه المخالفات داخل الأحوزة العمرانية فقط.



