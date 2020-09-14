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أخبار العالم

مظاهرات في مطار بن جوريون قبل رحيل نتنياهو إلى الولايات المتحدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
مظاهرات بن جوريون
مظاهرات بن جوريون
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على صالح
تجمع متظاهرون إسرائيليون في مطار بن جوريون في تل أبيب، حيث من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لحضور مراسم توقيع اتفاقيات سلام تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" أمس، الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن "نتنياهو"، إغلاقا جديدا على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ يوم الجمعة المقبل بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إحدى المشاركات في الاحتجاج لوكالة "سبوتنيك"، إن "نتنياهو متهم في عدة قضايا، لكنه اختار إغلاق البلاد لمدة ثلاثة أسابيع - وهذا جنون - والمغادرة إلى الولايات المتحدة".

وحمل بعضهم أعلام إسرائيل ولافتات سوداء وآخرون يرددون شعارات مثل "نتنياهو وزير جنائي" و "نطالب بالتحقيق الآن".

وفي 13 أغسطس، وافقت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة على تطبيع العلاقات، ما أدى، من بين أمور أخرى، إلى تخلي إسرائيل عن خطط الضم في الضفة الغربية. 

وتم التوصل إلى الصفقة بوساطة الولايات المتحدة. 

وكان من المتوقع أن تحذو البلدان الأخرى في المنطقة زمام المبادرة.

بعد شهر، في 11 سبتمبر، وافق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين رسميًا على صفقة مماثلة في محادثة هاتفية ثلاثية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو.

ومن المقرر أن يتم حفل التوقيع على كلا الاتفاقيتين يوم الثلاثاء في واشنطن.

وتم التحقيق مع نتنياهو في عدة قضايا فساد ورشاوى في وقت واحد منذ بضع سنوات حتى الآن، وهو السبب الذي جعله يضطر للتخلي عن جميع المناصب الوزارية باستثناء رئاسة الوزراء وسط إسرائيل التي تشهد أزمة سلطة سياسية طويلة العام الماضي مع ثلاث انتخابات عامة مبكرة في عام واحد.

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